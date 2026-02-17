 Перейти к основному контенту
0

Еще два каршеринговых сервиса включили в «белый список»

Каршеринги «Делимобиль» и BelkaCar включили в «белый список» Минцифры
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности (так называемый белый список Минцифры) пополнился каршеринговыми сервисами «Делимобиль» и BelkaCar, передает «Интерфакс».

«Делимобиль» отметил, что перебои с мобильным интернетом негативно сказывались на работе сервиса: иногда автомобили виднелись на карте, но их нельзя было забронировать, а техническим специалистам приходилось тратить больше времени на поиск и обслуживание.

В «белый список» в середине декабря также внесли каршеринговый сервис «Ситидрайв». Тогда же в него попали авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», интернет-ресурс «Объясняем РФ» и ряд других веб-сайтов и сервисов.

В белый список включили ВТБ, «Самокат» и онлайн-кассы
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Осенью прошлого года Минцифры составило список «белых» сайтов — тех, которые будут работать при отключении мобильного интернета. 5 сентября РБК опубликовал первый вариант списка. В него вошли «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»; маркетплейсы Ozon и Wildberries; сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и НСПК.

