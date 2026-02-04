В белый список включили ВТБ, «Самокат» и онлайн-кассы
Минцифры расширило перечень цифровых платформ, остающихся доступными в период ограничений мобильного интернета (белый список), сообщила пресс-служба министерства.
В него попали:
- банки ВТБ и ПСБ
- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»
- сервисы ФНС России для налогоплательщиков
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»
- онлайн-кассы «Эвотор»
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса
- компания «Росагролизинг»
- магазин «Детский мир»
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
- маркетплейс «Мегамаркет»
- несколько региональных сервисов и сайтов правительств субъектов России.
Перечень будут обновлять регулярно, его формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.
В августе 2025 года Минцифры сообщило о разработке совместно с крупнейшими операторами России связи технического решения на случай возможных ограничений мобильного интернета. Речь идет о так называемом белом списке — перечне наиболее важных и социально-значимых российских онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в случае отключения интернета по соображениям безопасности. В настоящее время список насчитывает более 60 приложений и сайтов.
При этом, как писал РБК, ФСБ запрещает вносить в белые списки сайтов, работающих при отключении интернета, ресурсы тех банков, которые до сих пор не установили системы хранения переписки. Например, в списке нет основных приложений «Сбера», Т-банка и Газпромбанка.
В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в белый список. Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.
