 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В белый список включили ВТБ, «Самокат» и онлайн-кассы

В список попали ВТБ, ПСБ, а также сервисы «СДЭК», «Купер», и «Самокат». Кроме того, в «белые списки» внесли несколько СМИ и государственных ресурсов, а также «Мегамаркет», «Бургер Кинг» и «Детский мир»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры расширило перечень цифровых платформ, остающихся доступными в период ограничений мобильного интернета (белый список), сообщила пресс-служба министерства.

В него попали:

  • банки ВТБ и ПСБ
  • службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»
  • СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»
  • сервисы ФНС России для налогоплательщиков
  • Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
  • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»
  • онлайн-кассы «Эвотор»
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса
  • компания «Росагролизинг»
  • магазин «Детский мир»
  • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
  • маркетплейс «Мегамаркет»
  • несколько региональных сервисов и сайтов правительств субъектов России.

Перечень будут обновлять регулярно, его формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.

ФСБ ужесточила доступ к «белым спискам» для банков
Подписка на РБК
Здание ФСБ в Москве

В августе 2025 года Минцифры сообщило о разработке совместно с крупнейшими операторами России связи технического решения на случай возможных ограничений мобильного интернета. Речь идет о так называемом белом списке — перечне наиболее важных и социально-значимых российских онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в случае отключения интернета по соображениям безопасности. В настоящее время список насчитывает более 60 приложений и сайтов.

При этом, как писал РБК, ФСБ запрещает вносить в белые списки сайтов, работающих при отключении интернета, ресурсы тех банков, которые до сих пор не установили системы хранения переписки. Например, в списке нет основных приложений «Сбера», Т-банка и Газпромбанка.

В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в белый список. Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минцифры мобильный интернет ограничения
Материалы по теме
Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» интернета
Общество
Дума одобрила идею о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Политика
Жителей Петербурга предупредили об отключении мобильного интернета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ Политика, 13:35
Россиянка с «баранкой» обыграла украинку на турнире WTA в Абу-Даби Спорт, 13:35
Песков рассказал о закрытой части видеоконференции Путина и Си Политика, 13:34
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 13:33
PUNKT E подвел итоги 2025: рост с опережением рынка и развитие сервисов Компании, 13:30
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты Политика, 13:19
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 13:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как расширить географию присутствия за счет партнерского маркетинга Отрасли, 13:17
Федор Чалов будет играть за аутсайдера чемпионата Турции до конца сезона Спорт, 13:15
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины Политика, 13:13
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 13:11
Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038 Спорт, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера Бизнес, 13:09