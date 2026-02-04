В белый список включили ВТБ, «Самокат» и онлайн-кассы

В список попали ВТБ, ПСБ, а также сервисы «СДЭК», «Купер», и «Самокат». Кроме того, в «белые списки» внесли несколько СМИ и государственных ресурсов, а также «Мегамаркет», «Бургер Кинг» и «Детский мир»

Минцифры расширило перечень цифровых платформ, остающихся доступными в период ограничений мобильного интернета (белый список), сообщила пресс-служба министерства.

В него попали:

банки ВТБ и ПСБ

службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»

СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»

сервисы ФНС России для налогоплательщиков

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»

операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»

онлайн-кассы «Эвотор»

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса

компания «Росагролизинг»

магазин «Детский мир»

сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»

маркетплейс «Мегамаркет»

несколько региональных сервисов и сайтов правительств субъектов России.

Перечень будут обновлять регулярно, его формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов.

В августе 2025 года Минцифры сообщило о разработке совместно с крупнейшими операторами России связи технического решения на случай возможных ограничений мобильного интернета. Речь идет о так называемом белом списке — перечне наиболее важных и социально-значимых российских онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в случае отключения интернета по соображениям безопасности. В настоящее время список насчитывает более 60 приложений и сайтов.

При этом, как писал РБК, ФСБ запрещает вносить в белые списки сайтов, работающих при отключении интернета, ресурсы тех банков, которые до сих пор не установили системы хранения переписки. Например, в списке нет основных приложений «Сбера», Т-банка и Газпромбанка.

В начале декабря в Госдуме предложили позволить регионам по запросам населения включать приложения и сервисы в белый список. Свою инициативу депутаты направили в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По их мнению, реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального реестра.