Минцифры решило смягчить запрет на входящие международные звонки

Власти в рамках мер по борьбе с мошенниками скорректируют свою инициативу по полному запрету входящих звонков из-за границы, рассказали в Минцифры. Это нужно, чтобы россияне могли свободно общаться, например, с родственниками

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ко второму чтению второго пакета мер борьбы с мошенниками будут внесены поправки, которые смягчат ряд инициатив. Об этом на заседании IT-комитета Госдумы рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев, передает корреспондент РБК.

По его словам, планируется корректировка предложения по полному запрету входящих звонков из-за границы, чтобы жители России могли свободно общаться, например, с родственниками. «Мы обсудим этот вопрос ко второму чтению, будут донастройки», — заявил замминистра.

Среди рассматриваемых вариантов — режим «самозапрета» по аналогии с кредитными каникулами, который пользователь сможет самостоятельно активировать и отключить. Также обсуждается вариант с отправкой СМС-уведомления о входящем международном вызове.

Еще одна поправка касается создания единой базы IMEI-кодов. По словам Лебедева, для обычных граждан, купивших телефон за границей для личного использования, «проблем не будет».

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный 15-значный код, присваиваемый каждому мобильному устройству

«Я думаю, что здесь проблем не будет точно, если я поехал куда-то и приобрел для своего пользования телефон, не должно быть никаких мер», — подчеркнул он. Ограничения будут нацелены на тех, кто ввозит крупные партии устройств по серым схемам.

МВД ранее рекомендовало гражданам использовать нестандартные приемы при общении с телефонными мошенниками, чтобы снизить риск стать их жертвой. Ведомство посоветовало притворяться «неподходящей мишенью» — такой подход может дезориентировать злоумышленников. Среди других предложенных мер — не начинать разговор, если нет уверенности в важности входящего звонка, а также использовать голосовых помощников для первичного ответа.

Инициативу о возможности для абонентов России запрещать входящие вызовы с иностранных номеров, а также маркировку всех иностранных звонков специальным индикатором ввели в августе прошлого года. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонных и кибермошенников еще в апреле.

Банки и операторы связи теперь обмениваются данными в реальном времени. Кроме того, граждане получили возможность назначать доверенных лиц для подтверждения операций, запрещать международные и рекламные звонки, а также ограничивать удаленное оформление сим-карт через «Госуслуги».