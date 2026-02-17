К разбору обрушения в воинской части в Ленобласти подключили силовиков

Александр Дрозденко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что дал поручения «силовому блоку» подключиться к ликвидации последствий обрушения здания военной полиции в одной из воинских частей.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее «Фонтанка» и «78.ru» сообщили, что в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв в здании военной полиции. «Фонтанка» опубликовала кадр, на котором видно частичное разрушение второго и третьего этажей здания.

Телеканал «78» первоначально сообщал со ссылкой на источник о двух погибших. Позднее канал передал, что число жертв выросло до трех. Такие же данные со ссылкой на экстренные службы приводит 47news.

«78» также сообщил, что под завалами могут оставаться еще три-четыре человека, и отмечает, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.