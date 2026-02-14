Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
При обрушении входного козырька здания больницы в городе Котовске Тамбовской области погиб мужчина, сообщила в телеграм-канала пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным следствия, козырек обрушился из-за большого скопления снега, погиб мужчина 1955 года рождения. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).
Ранее об обрушении в телеграм-канале сообщила региональная прокуратура, по факту происшествия проводится проверка надзорного ведомства.
РБК обратился за комментарием в МЧС, МВД, Минздрав региона.
Накануне в Москве на Щелковском шоссе на подростка с навеса над балконом упал снег. Мальчик 2011 года рождения погиб. Следователи возбудили уголовное дело, однако по какой статье именно — не сообщается.
Расследование уголовного дела взяла под контроль Измайловская межрайонная прокуратура.
