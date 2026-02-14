 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области

Фото: Прокуратура Тамбовской области
Фото: СК России по Тамбовской области
Фото: СК России по Тамбовской области
Фото: Прокуратура Тамбовской области
Фото: Прокуратура Тамбовской области
Фото: СК России по Тамбовской области
Фото: СК России по Тамбовской области
Фото: Прокуратура Тамбовской области
Фото: Прокуратура Тамбовской области
Фото: СК России по Тамбовской области
Фото: СК России по Тамбовской области
Фото: Прокуратура Тамбовской области

При обрушении входного козырька здания больницы в городе Котовске Тамбовской области погиб мужчина, сообщила в телеграм-канала пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, козырек обрушился из-за большого скопления снега, погиб мужчина 1955 года рождения. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

Ранее об обрушении в телеграм-канале сообщила региональная прокуратура, по факту происшествия проводится проверка надзорного ведомства.

РБК обратился за комментарием в МЧС, МВД, Минздрав региона.

СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде
Общество
Фото:СК России по Нижегородской области

Накануне в Москве на Щелковском шоссе на подростка с навеса над балконом упал снег. Мальчик 2011 года рождения погиб. Следователи возбудили уголовное дело, однако по какой статье именно — не сообщается.

Расследование уголовного дела взяла под контроль Измайловская межрайонная прокуратура.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Плугина Ирина
При участии
Ольга Ваганова
снег Больница обрушение Тамбовская область погибший
Материалы по теме
После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело
Общество
В Новосибирской области обрушилась крыша здания сельской школы
Общество
В Новосибирске обрушилась часть административного здания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Головин назвал недоразумением свое удаление в матче с «Нантом» Спорт, 16:26
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна Общество, 16:25
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области Общество, 16:21
Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады Спорт, 16:21
Зеленский заявил, что «Виктор» думает об увеличении живота, а не армии Политика, 16:17
Рубио исключил отказ США от усилий для мира на Украине Политика, 16:04
МОК связал нехватку презервативов в Олимпийской деревне с 14 февраля Спорт, 16:03
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора Общество, 15:53
«Тоттенхэм» объявил о назначении хорвата Тудора главным тренером Спорт, 15:50
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:34
Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
Норвежки выиграли лыжную эстафету на ОИ благодаря двум падениям шведки Спорт, 15:22
В Финляндии допустили пересмотр сделок россиян с недвижимостью Политика, 15:21