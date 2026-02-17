 Перейти к основному контенту
В Киеве опровергли слухи об иностранных пилотах на F-16

Спикер ВВС Игнат: боевые полеты на F-16 выполняют украинские пилоты
Фото: Anadolu / Reuters
На истребителях F-16, переданных Украине, летают украинские пилоты, а не иностранные, заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Мы даже сразу не опровергли это и хотели увидеть реакцию нашего врага, который сразу видит здесь «большое количество иностранцев» и так далее. Мы обязательно изучим эту реакцию, но хочу сказать, что наши пилоты летают в нашем небе и показывают такие результаты, что иностранцы просто удивляются», — заявил Игнат.

По его словам, сообщения об иностранных пилотах распространяет источник «с неоднозначной репутацией». Украина, как отметил спикер, активно сотрудничает с партнерами внутри авиационной коалиции, однако боевые полеты выполняют украинцы.

Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

О том, что иностранные пилоты принимают участие в конфликте, ранее сообщило французское издание Intelligence Online, специализирующееся на работе с разведданными. По сообщению издания, на Украине сформировали эскадрилью для управления новыми истребителями F-16. В нее, по данным IO, вошли голландские и американские пилоты, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Киев в 2023 году заявлял о том, что готов принять иностранных пилотов для службы в ВВС и управления истребителями F-16. Такие истребители Украине передал ряд западных стран, включая Данию и Нидерланды. Пилотов ВСУ для управления ими обучали в странах НАТО.

