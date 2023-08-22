Киев заявил о готовности принять иностранных пилотов для F-16

Западные летчики с украинскими корнями могли бы вступить в ВСУ, готовые к этому люди есть, считают в СНБО. Западные страны согласились поставить истребители после подготовки пилотов. Москва критикует поставки

Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Украина примет любых иностранных пилотов для службы на поставленных с Запада истребителях F-16, законы этому не мешают. Об этом заявил The Times секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его мнению, это могли бы быть иностранные летчики с украинскими корнями. «Я более чем уверен, что есть такие люди, те, кто будет готов встать на защиту своей родины», — отметил Данилов.

Дания и Нидерланды договорились передать Украине истребители, но передача осуществится только после прохождения украинскими пилотами полного курса обучения. Тренировки займут не менее шести месяцев, оценивают в Минобороны Украины, таким образом, истребители будут задействованы не раньше осени или зимы. Как отмечает The Times, дискуссии о возможном участии опытных летчиков из-за рубежа в связи с этим ведутся уже несколько месяцев.

О возможном участии летчиков из-за рубежа говорил в апреле министр обороны Алексей Резников. Он пригласил в ВСУ военнослужащих, умеющих обслуживать танки и артиллерию. «Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы принять участие [в конфликте], иностранный легион готов открыть дверь», — добавил министр.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

О передаче истребителей стало известно в конце августа, во время поездки украинского президента Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию. Копенгаген пообещал Киеву 19 самолетов, а Амстердам, по словам Зеленского, — 42. Но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнять число истребителей отказался. Всего Киев ожидает получить свыше ста западных истребителей.

Запад также предупредил, что Украина сможет наносить удары истребителями только на своей территории.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Они настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят, <...> Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — считает президент Владимир Путин. Кремль усматривает в поставках истребителей растущую вовлеченность Запада в конфликт: «Риски очевидны. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению более совершенными видами вооружений».

