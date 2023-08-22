branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
Посол Украины сообщил о получении Киевом первой партии ракет SCALP Политика, 13:32
Фильм «Год рождения» с Юрой Борисовым откроет фестиваль Абрамовича «Маяк» Life, 13:32
Обвал курса тенге на фоне падения рубля стал одним из крупнейших в мире Инвестиции, 13:29
Минтруд сообщил о планах выделить 17 млрд руб. на обеспечение инвалидов Общество, 13:27
«Софтлайн» объявил о намерении провести прямой листинг акций Пресс-релиз, 13:24
Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ близ острова Змеиный Политика, 13:22
Как превращать негативные отзывы в позитивные: 5 советов Pro, 13:17
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
В центре Москвы отремонтируют дом, в котором жил Сергей Есенин Недвижимость, 13:12
«Москвич» анонсировал появление двух новых моделей в 2024 году Авто, 13:04
Киев заявил о готовности принять иностранных пилотов для F-16 Политика, 13:00
ЦБ выпустил памятные монеты «Белка обыкновенная» с 1 кг золота и серебра Финансы, 12:59
Число погибших при экскурсии по коллекторам Москвы выросло до восьми Общество, 12:56
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Правительство выдвинуло Костина и его первого зама в совет директоров ОСК Бизнес, 12:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев заявил о готовности принять иностранных пилотов для F-16

Секретарь СНБО Данилов: Украина готова принять иностранных пилотов для F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Западные летчики с украинскими корнями могли бы вступить в ВСУ, готовые к этому люди есть, считают в СНБО. Западные страны согласились поставить истребители после подготовки пилотов. Москва критикует поставки
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Украина примет любых иностранных пилотов для службы на поставленных с Запада истребителях F-16, законы этому не мешают. Об этом заявил The Times секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его мнению, это могли бы быть иностранные летчики с украинскими корнями. «Я более чем уверен, что есть такие люди, те, кто будет готов встать на защиту своей родины», — отметил Данилов.

Дания и Нидерланды договорились передать Украине истребители, но передача осуществится только после прохождения украинскими пилотами полного курса обучения. Тренировки займут не менее шести месяцев, оценивают в Минобороны Украины, таким образом, истребители будут задействованы не раньше осени или зимы. Как отмечает The Times, дискуссии о возможном участии опытных летчиков из-за рубежа в связи с этим ведутся уже несколько месяцев.

О возможном участии летчиков из-за рубежа говорил в апреле министр обороны Алексей Резников. Он пригласил в ВСУ военнослужащих, умеющих обслуживать танки и артиллерию. «Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы принять участие [в конфликте], иностранный легион готов открыть дверь», — добавил министр.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

О передаче истребителей стало известно в конце августа, во время поездки украинского президента Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию. Копенгаген пообещал Киеву 19 самолетов, а Амстердам, по словам Зеленского, — 42. Но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнять число истребителей отказался. Всего Киев ожидает получить свыше ста западных истребителей.

Читайте на РБК Pro
Пять способов сообщить команде плохие новости без стресса для нее
Как и зачем получать гражданство Вануату: инструкция для релокантов
Сможет ли рубль укрепиться: отвечают аналитики Bloomberg и The Economist
Как превращать негативные отзывы в позитивные: 5 советов

Запад также предупредил, что Украина сможет наносить удары истребителями только на своей территории.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Они настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят, <...> Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — считает президент Владимир Путин. Кремль усматривает в поставках истребителей растущую вовлеченность Запада в конфликт: «Риски очевидны. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению более совершенными видами вооружений».
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
F-16 истребители Алексей Данилов СНБО Украины Украина ВВС Украины
Материалы по теме
К чему приведет передача Украине истребителей F-16
Политика
В ВСУ оценили шансы получить истребители F-16 в этом году
Политика
Зеленский заявил о «прорывном результате» по истребителям Gripen
Политика