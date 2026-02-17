IO сообщило о новой эскадрилье F-16 в ВСУ с пилотами из США и Нидерландов
На Украине в последние недели в условиях строгой секретности сформировали эскадрилью для управления новыми истребителями F-16, в которую вошли американские и голландские пилоты, сообщает французское издание Intelligence Online, специализирующееся на работе с разведдаными, передает УНИАН.
Это подразделение играет важную роль в защите неба над Киевом и окрестностями. Как говорится в материале, в состав эскадрильи вошли американские ветераны: пилоты, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и других операциях на Ближнем Востоке. Со стороны Нидерландов привлекли пилотов, обучавшихся в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.
Как уточняет Intelligence Online, иностранные пилоты подписали временные контракты с ротациями на 6 месяцев (с возможным продлением). Они не имеют официальных званий в украинской военной структуре и не фигурируют в официальных штатных расписаниях, пишет издание.
Западные пилоты имеют опыт работы с высокотехнологичным оборудованием, таким как прицельно-разведывательные контейнеры Sniper, которая позволяет обнаруживать цели на больших расстояниях, в то время как украинские летчики пока осваивают его, отмечает IO.
В 2023 году Киев заявлял о готовности принять на службу иностранных пилотов для работы на F-16. Ряд западных стран, в том числе Дания и Нидерланды, передали такие истребители Украине. Пилоты ВСУ проходили обучение работе с ними в странах НАТО, в частности в США.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время поездки в Киев в 2024 году говорил, что Украина может нанимать на службу на F-16 американских пилотов-ветеранов, пока украинские летчики проходят обучение. «Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — заявлял сенатор.
Россия осуждает военную помощь Украине. Иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева, Москва называет наемниками, им выносят приговоры в России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян