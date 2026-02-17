 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

IO сообщило о новой эскадрилье F-16 в ВСУ с пилотами из США и Нидерландов

IO: на Украине сформировали эскадрилью F-16 с пилотами из США и Нидерландов
Сюжет
Военная операция на Украине
В ВСУ сформировали новую эскадрилью для управления F-16, в которую вошли пилоты из США и Нидерландов, пишет Intelligence Online. Среди них — ветераны боев в Афганистане. Подразделение участвует в защите неба над Киевом

На Украине в последние недели в условиях строгой секретности сформировали эскадрилью для управления новыми истребителями F-16, в которую вошли американские и голландские пилоты, сообщает французское издание Intelligence Online, специализирующееся на работе с разведдаными, передает УНИАН.

Это подразделение играет важную роль в защите неба над Киевом и окрестностями. Как говорится в материале, в состав эскадрильи вошли американские ветераны: пилоты, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и других операциях на Ближнем Востоке. Со стороны Нидерландов привлекли пилотов, обучавшихся в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.

Как уточняет Intelligence Online, иностранные пилоты подписали временные контракты с ротациями на 6 месяцев (с возможным продлением). Они не имеют официальных званий в украинской военной структуре и не фигурируют в официальных штатных расписаниях, пишет издание.

Западные пилоты имеют опыт работы с высокотехнологичным оборудованием, таким как прицельно-разведывательные контейнеры Sniper, которая позволяет обнаруживать цели на больших расстояниях, в то время как украинские летчики пока осваивают его, отмечает IO.

МИД Бангладеш обещал пресечь выезд наемников в зону конфликта на Украине
Политика
Дакка,&nbsp;Бангладеш

В 2023 году Киев заявлял о готовности принять на службу иностранных пилотов для работы на F-16. Ряд западных стран, в том числе Дания и Нидерланды, передали такие истребители Украине. Пилоты ВСУ проходили обучение работе с ними в странах НАТО, в частности в США.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время поездки в Киев в 2024 году говорил, что Украина может нанимать на службу на F-16 американских пилотов-ветеранов, пока украинские летчики проходят обучение. «Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — заявлял сенатор.

Россия осуждает военную помощь Украине. Иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева, Москва называет наемниками, им выносят приговоры в России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
F-16 Украина США Нидерланды пилоты ВСУ
Материалы по теме
Убившим добровольца из США и военкора Sputnik запросили до 15 лет
Общество
Суд заочно приговорил грузинского наемника к пожизненному сроку
Политика
Суд в России заочно осудил наемника из Испании на 14 лет колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Около 25 человек эвакуировали в Махачкале после пожара с утечкой газа Общество, 02:28
Рубио и Хегсет рассказали, как из-за проблем ВПК в США «проигрывают все» Политика, 02:16
IO сообщило о новой эскадрилье F-16 в ВСУ с пилотами из США и Нидерландов Политика, 01:54
При стрельбе на школьном хоккейном матче в США погибли два человека Общество, 01:37
Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов Общество, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2 Общество, 00:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Японские фигуристы побили установленный россиянами рекорд и взяли золото Спорт, 00:46
ПВО за четыре часа сбили почти 80 дронов над Россией Политика, 00:35
В Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины Политика, 00:01
Пойдет ли Петросян на риск. Нужен ли прыжок ультра-си на Олимпиаде Спорт, 00:01
В Азербайджане объявят приговор миллиардеру Варданяну Политика, 00:01
В школьную программу добавят «служение» Общество, 00:00
Россияне поставили рекорд за 13 лет по уровню сбереженийПодписка на РБК, 00:00