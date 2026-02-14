МЧС назвало причину взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде
Взрыв в двухэтажном частном доме в Сергиев Посаде произошел в результате падения наледи на газовую арматура газгольдера, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.
Взрыв произошел 14 января в частном доме, расположенным на улице Митькина. В результате взрыва загорелись три дома. Пожарные локализовали возгорание на площади 244 кв. м.
На месте работают сотрудники Сергиево-Посадского гарнизона пожарной охраны, медики и полицейские. «Всего 10 единиц техники и 29 человек личного состава», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, при пожаре пострадали пять человек. Их госпитализировали. Минздрав Московской области сообщил, что число пострадавших возросло до шести, передает «РИА Новости». Позже главное следственное управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что один человек погиб в результате пожара.
