В Сергиевом Посаде потушили открытое горение в частных домах после взрыва
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в частных домах на улице Митькина в Сергиевом Посаде, возникшее в результате взрыва бытового газового баллона (газгольдера), сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального ведомства.
Представители МЧС уточнили, что взрыв газовоздушной смеси, приведший к возгоранию дома и двух соседних домов, произошел в результате падения наледи на газовую арматуру баллона.
Пожар локализовали на площади 244 кв. м. В результате пожара пострадали пять человек, их госпитализировали. В ликвидации пожара участвовали 29 человек личного состава и десять единиц техники.
Взрыв в частном секторе в Сергиевом Посаде произошел вечером в субботу, 14 февраля. В «Мособлпожспасе» ранее сообщили, что пострадали пять человек, детей среди них не было.
В январе газовый баллон взорвался в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края, расположенном на 232-м километре трассы «Кавказ». Тогда пострадали восемь человек, включая троих детей. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание площадью 150 кв. м, пострадавших госпитализировали.
