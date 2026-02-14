 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Сергиевом Посаде потушили открытое горение в частных домах после взрыва

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в частных домах на улице Митькина в Сергиевом Посаде, возникшее в результате взрыва бытового газового баллона (газгольдера), сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального ведомства.

Представители МЧС уточнили, что взрыв газовоздушной смеси, приведший к возгоранию дома и двух соседних домов, произошел в результате падения наледи на газовую арматуру баллона.

Пожар локализовали на площади 244 кв. м. В результате пожара пострадали пять человек, их госпитализировали. В ликвидации пожара участвовали 29 человек личного состава и десять единиц техники.

Взрыв в частном секторе в Сергиевом Посаде произошел вечером в субботу, 14 февраля. В «Мособлпожспасе» ранее сообщили, что пострадали пять человек, детей среди них не было.

Последствия взрыва газового баллона в кафе Кочубеевского округа

В январе газовый баллон взорвался в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края, расположенном на 232-м километре трассы «Кавказ». Тогда пострадали восемь человек, включая троих детей. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание площадью 150 кв. м, пострадавших госпитализировали.

