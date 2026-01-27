 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуму внесли законопроект о запрете делать ставки до 21 года

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает повысить минимальный возраст для ставок на спорт с 18 до 21 года. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стала группа депутатов ГД от фракции КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым.

В пояснительной записке авторы указывают, что инициатива «не запрещает азартные игры», но должна стать первым шагом к их ограничению. Также в материалах к проекту говорится об отмене интерактивных ставок, которые, по оценке авторов, стали главным драйвером роста числа игроков и игорного бизнеса.

Кроме возрастного порога законопроект предполагает запретить рекламу азартных игр и ставок, а сайты с такой рекламой — вносить в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Проект предлагает внести поправки к федеральному закону № 244‑ФЗ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Сейчас делать ставки у легальных букмекеров можно с 18 лет, а контроль возраста обеспечивается через идентификацию игрока.

Осенью 2024 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки у несовершеннолетних, а также у должников по исполнительным производствам и ограниченных в дееспособности граждан.

В декабре 2025 года Госдума также приняла законопроект о самозапрете на участие в азартных играх — после его оформления у человека нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино, а отменить самозапрет можно будет не ранее чем через год.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
КПРФ Госдума запрет Ставки
