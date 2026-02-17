 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера вывезли с военной базы на Кипре

Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, ранее найденное на Кипре, вывезли с британской военной базы «Акротири», где проводилось вскрытие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу базы.

«Мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно [тело] больше не у нас», — говорится в сообщении.

Баумгертнер пропал на Кипре 10 января, началась поисковая операция. 14 января полиция сообщила о нахождении тела «в стадии сильного разложения»на территории под юрисдикцией британской базы. В начале февраля полиция подтвердила, что останки принадлежат Баумгертнеру.

Прощание с бизнесменом пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля, сообщил его знакомый Алексей Дозорцев.

Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора. В августе 2013-го он по обвинению в злоупотреблении полномочиями был арестован в Белоруссии. Белорусские власти обвинили Баумгертнера в том, что он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям.

После объявления о сделке по продаже «Уралкалия», Баумгертнера передали России, ранее было возбуждено дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В 2015-м оно было прекращено. Позднее Баумгертнер возобновил карьеру топ-менеджера, возглавив компанию Global Ports (по март 2017 года).

Анастасия Лежепекова
Владислав Баумгертнер «Уралкалий» Кипр Уралкалий смерть
