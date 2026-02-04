Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера
На Кипре обнаружили тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Это подтвердила местная полиция. Ранее о том, что его нашли мертвым, сообщали различные СМИ со ссылкой на источники.
В полиции заявляли, что для установления личности нужно провести экспертизы.
В середине января тело мужчины было обнаружено в районе Лимасола на территории британской базы, рассказали РБК в полиции Кипра. «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon сообщали, что речь идет о Баумгертнере.
Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев называл основной версией гибели экс-главы «Уралкалия» несчастный случай. тот ходил в походы в район Писсури, говорил Дозорцев «РИА Новости».
Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.
Материал дополняется
