Полиция подтвердила, что на Кипре нашли мертвым Баумгертнера

Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

На Кипре обнаружили тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Это подтвердила местная полиция. Ранее о том, что его нашли мертвым, сообщали различные СМИ со ссылкой на источники.

В полиции заявляли, что для установления личности нужно провести экспертизы.

В середине января тело мужчины было обнаружено в районе Лимасола на территории британской базы, рассказали РБК в полиции Кипра. «Фонтанка», «РИА Новости» и Protagon сообщали, что речь идет о Баумгертнере.

Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев называл основной версией гибели экс-главы «Уралкалия» несчастный случай. тот ходил в походы в район Писсури, говорил Дозорцев «РИА Новости».

Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера
Общество
Владислав Баумгертнер

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.

Материал дополняется

