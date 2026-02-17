 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Самолет вернулся в аэропорт Нарьян-Мара из-за технической неисправности
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет Нарьян-Мар — Уфа в вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта столицы Ненецкого автономного округа (НАО).

Там уточнили, что самолет приземлился в 13:03 мск.

«Также имеется информация о направлении авиакомпанией резервного борта для выполнения рейса Нарьян-Мар-Уфа», — говорится в сообщении.

По данным «РИА Новости», самолет принадлежит авиакомпании «Руслайн», он вылетел в 10.46. Самолет вырабатывал топливо перед посадкой.

По предварительным данным, во время полета сработала сигнализация датчика незакрытой входной двери.

Анастасия Лежепекова, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
НАО Уфа самолет Нарьян-Мар аварийная посадка
