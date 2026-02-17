 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь

Развожаев: ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью в Севастополе сбили 24 беспилотника. Пострадал девятилетний мальчик, Развожаев сообщил о повреждениях зданий и автомобилей в городе

Силы ПВО и Черноморский флот отразили ночную атаку ВСУ на Севастополь, сбив более 24 беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время», — отметил он.

В результате ударной волны от одного из сбитых БПЛА пострадал девятилетний мальчик. Осколками ему повредило ноги, он доставлен в детскую больницу, состояние оценивается как удовлетворительное. На Фиолентовском шоссе в частном доме выбиты окна.

Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

По информации спасательной службы Севастополя, в районе улицы Гоголя боевые части и обломки сбитых дронов сдетонировали во дворах и на холме. В трех многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены автомобили, а обломки упали в районе домов № 14, 29 и 31.

Аналогичные случаи зафиксированы в ТСН СНТ «Прогресс» и на других прилегающих территориях: жители обнаружили осколки и фрагменты БПЛА, зафиксированы повреждения газовых труб и окон в частных домах.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена поздно вечером 16 февраля, о ее отмене губернатор сообщил спустя более семь часов. Развожаев добавил, что поручил управляющим компаниям с оперативными службами и работниками муниципалитетов начать подомовой обход.

Об атаке дронов сообщил также оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, из-за падения обломков в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. В Сочи несколько раз в течение ночи объявляли беспилотную опасность, утром 17 февраля мэр Андрей Прошунин написал, что идет отражение атаки БПЛА. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Плугина Ирина
Михаил Развожаев ВСУ беспилотники Севастополь дроны
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
