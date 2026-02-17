 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

При массированной атаке дронов на Севастополь пострадал 9-летний мальчик

В Севастополе во время атаки БПЛА осколками ранило ребенка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

При ночной атаке дронов ВСУ на Севастополь пострадал ребенок, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», — уточнил глава Севастополя.

Губернатор назвал атаку одной из самых продолжительных за последнее время. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 24 беспилотников.

На улице Гоголя фрагмент сбитого дрона сдетонировал в одном из дворов. Повреждения получили большое количество автомобилей, также пострадало остекление трех многоквартирных домов. Обломки беспилотников нашли в районе 14-го, 29-го и 31-го дома.

Множественные фрагменты дронов обнаружили в ТСН СНТ «Прогресс» во дворах частных домов. Также обломки сбитых беспилотников нашла на территории двух СНТ в районе Фиолентовского шоссе.

ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь
Политика

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 151 украинский беспилотник самолетного типа.

Больше всего дронов — 50 — сбили над акваторией Черного моря. Над Крымом уничтожили 38 беспилотников, над Азовским морем — 29, над Кубанью — 18, над Калужской областью — 11, над Брянской — четыре. Один дрон сбили над Курской областью.

Плугина Ирина
Севастополь Михаил Развожаев беспилотники пострадавшие ребенок
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
