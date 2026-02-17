 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Общая площадь пожара составляет 700 кв. м. В результате атаки был поврежден резервуар с нефтепродуктами
Фото: Мария Семенова / ТАСС
Фото: Мария Семенова / ТАСС

В результате атаки беспилотников на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался пожар, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 кв. м», — говорится в сообщении.

Огонь тушат 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты краснодарского МЧС. «Также на месте работает пожарный поезд», — уточнил оперштаб.

Ильский НПЗ расположен в Северском районе Краснодарского края в поселке городского типа Ильский.

За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
Политика

Около 3 часов ночи пресс-служба краснодарского оперштаба сообщила о падении обломков в поселке Ильском Северского района, там пострадали два человека. Всего при падении фрагментов дронов были повреждены четыре частных дома, в двух из них возник пожар.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России был уничтожен 151 беспилотник Вооруженных сил Украины, 50 из них были сбиты над акваторией Черного моря, а 18 — над Краснодарским краем.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Краснодарский край беспилотники пожар НПЗ Ильский НПЗ
Материалы по теме
За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
Политика
При массированной атаке дронов на Севастополь пострадал 9-летний мальчик
Политика
Два человека пострадали в кубанском поселке из-за обломков дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального Политика, 08:56
Директор-зумер — повод для проверки. Как ФНС выявляет «номиналов»Подписка на РБК, 08:52
Ирландский регулятор начал проверку соцсети X из-за дипфейков Grok Технологии и медиа, 08:41
FT узнала о стремлении Стармера ускорить рост расходов на оборону Политика, 08:41
Спецборт с российской делегацией вошел в воздушное пространство Швейцарии Политика, 08:34
«Чешский сфинкс»: как Даниэль Кретинский заработал состояние в $10 млрдПодписка на РБК, 08:32
В Свердловской области ввели режим реагирования из-за угрозы атаки БПЛА Политика, 08:29
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки дронов Политика, 08:19
Установлена личность человека, устроившего стрельбу на хоккее в США Общество, 08:14
Главная надежда России на золото Олимпиады. Что нужно знать о Петросян Спорт, 08:13
Суд в Москве обязал ирландскую структуру Google выплатить ₽160 млрд Технологии и медиа, 08:10
Срок — 30 апреля: ошибки в декларации о доходах, которые грозят штрафамиПодписка на РБК, 08:06
За ночь над Россией сбили 151 беспилотник Политика, 08:01
Компании начали терять интерес к упрощенкеПодписка на РБК, 08:01