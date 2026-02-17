На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки дронов
В результате атаки беспилотников на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался пожар, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
«Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 кв. м», — говорится в сообщении.
Огонь тушат 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты краснодарского МЧС. «Также на месте работает пожарный поезд», — уточнил оперштаб.
Ильский НПЗ расположен в Северском районе Краснодарского края в поселке городского типа Ильский.
Около 3 часов ночи пресс-служба краснодарского оперштаба сообщила о падении обломков в поселке Ильском Северского района, там пострадали два человека. Всего при падении фрагментов дронов были повреждены четыре частных дома, в двух из них возник пожар.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России был уничтожен 151 беспилотник Вооруженных сил Украины, 50 из них были сбиты над акваторией Черного моря, а 18 — над Краснодарским краем.
