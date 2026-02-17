 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров по экономическому треку с США

Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву на переговоры с США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров по отдельному треку в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сам Дмитриев также опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из машины, сопроводив ее песней «Ночи в Женеве» и подписью «Женева».

Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву
Политика
Фото:Алена Федина / ТАСС

Дмитриев не входит в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной, он сфокусирован на восстановлении отношений России и США.

Место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Видео
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Кирилл Дмитриев Россия переговоры Женева
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео
Политика
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву
Политика
Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж Политика, 13:33 
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания Город, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 13:24
Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом Политика, 13:19
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета Общество, 13:19
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с Общество, 13:18
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами Общество, 13:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 13:13
Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве Политика, 13:11
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:08
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград Политика, 13:07
Арт, безвиз, лучший отель мира: зачем вам в Гонконг в 2026 году Стиль, 13:07
Как инвестировать 500 тыс. руб. в криптовалюту. Шесть стратегий Крипто, 13:02