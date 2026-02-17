Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров по экономическому треку с США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров по отдельному треку в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сам Дмитриев также опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из машины, сопроводив ее песней «Ночи в Женеве» и подписью «Женева».
Дмитриев не входит в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной, он сфокусирован на восстановлении отношений России и США.
