Место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Видео
Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17 февраля. На место уже прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. МИД Швейцарии сообщал, что встреча будет закрыта для прессы: журналисты получат видеозаписи прибытия делегаций и фотографии с начала переговоров.
Делегацию Украины возглавляет руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов. В числе представителей США на переговорах будут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
