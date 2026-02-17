Москалькова заявила, что Россия готова передать 115 граждан Украины

Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Омбудсмен Татьяна Москалькова направила украинской стороне список из 115 граждан Украины, готовых к передаче Россией, однако Киев пока отказывается принимать их.

«Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит нет», — сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике (цитата по «РИА Новости»).

5 февраля Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157». С подконтрольной Киеву территории были возвращены российские военнослужащие, а в обмен переданы столько же военнопленных ВСУ. Кроме того, в Россию вернулись три жителя Курской области.

На прошлой неделе Москалькова рассказала, что обратилась в ООН из-за удержания на Украине десятерых жителей Курской области «абсолютно необоснованно в нарушение женевских конвенций».

Накануне омбудсмен рассказала, что большинство украинцев, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, вернулись домой, но некоторые из них решили остаться в России.