Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине десяти курян

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека из-за отказа Украины отпускать обратно в Россию десятерых жителей Курской области. Об этом она сообщила журналистам.

«Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжает еще десять человек удерживаться на Украине абсолютно необоснованно в нарушение женевских конвенций», — сказала она (цитата по ТАСС).

Москалькова добавила, что рассчитывает на реакцию международного сообщества и «здравомыслящих людей на Украине, от которых зависит решение этого вопроса».

Ранее, 9 февраля, Москалькова рассказала на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, что десять жителей Курской области, атакованной Украиной в августе 2024 года, остаются в плену и удерживаются в городе Сумы.

По словам омбудсмена, россиян там удерживают «безо всяких на то причин» и в нарушение норм международного права.

В результате обмена военнопленными с Украиной, проведенного 5 февраля, в Россию вернулись трое жителей Курской области.