Переговоры России и Украины⁠,
У отеля в Женеве, где остановилась делегация России, усилили охрану

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Алена Федина / ТАСС
Фото: Алена Федина / ТАСС

У отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации, усилили меры безопасности. У входа дежурят полиция и охрана. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Делегация России прибыла в отель перед переговорами в Женеве
Политика
Отель &laquo;Интерконтиненталь&raquo; в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США

В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США. На встрече планируют обсуждать более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, включая вопрос территорий, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, с этим связано участие помощника президента России Владимира Мединского, который не участвовал в предыдущих двух раундах, где обсуждались вопросы безопасности.

Встреча в Женеве будет закрыта для прессы — журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, стороны оценили встречи как конструктивные.

Антонина Сергеева
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
