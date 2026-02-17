Делегация России прибыла в отель перед переговорами в Женеве
Российская делегация во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским прибыла в отель перед началом переговоров России, США и Украины в Женеве, которые запланированы на 17–18 февраля. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
В Женеве планируют обсуждать более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, включая вопрос территорий, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, с этим связано участие помощника президента России Владимира Мединского, который не участвовал в предыдущих двух раундах, где обсуждались вопросы безопасности.
Встреча в Женеве будет закрыта для прессы — журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.
Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, стороны оценили встречи как конструктивные.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян