Делегация России прибыла в отель перед переговорами в Женеве

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российская делегация во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским прибыла в отель перед началом переговоров России, США и Украины в Женеве, которые запланированы на 17–18 февраля. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

В Женеве планируют обсуждать более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, включая вопрос территорий, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, с этим связано участие помощника президента России Владимира Мединского, который не участвовал в предыдущих двух раундах, где обсуждались вопросы безопасности.

Встреча в Женеве будет закрыта для прессы — журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, стороны оценили встречи как конструктивные.