Установлена личность человека, устроившего стрельбу на хоккее в США

В США полиция установила личность стрелка, убившего двух человек на хоккее

Фото: CJ Gunther / Reuters

Полиция установила личность стрелка, убившего двух человек и тяжело ранившего троих на хоккейном матче в средней школе в городе Потакет (штат Род-Айленд, США), сообщает New York Post. По данным полиции, нападавшего зовут Роберт Дорган.

«56-летний отец семейства, который застрелил членов семьи и друга семьи, а затем покончил с собой после расправы на ледовом катке в Паутакете, использовал псевдоним Роберта Эспозито», — сказала начальник полиции города Тина Гонсалвес.

Инцидент произошел днем в понедельник, 16 февраля (по местному времени), на крытом катке, где должен был пройти матч школьных команд.

В январе пять взрослых и один ребенок пострадали в результате стрельбы во время парада Марди Гра в городе Клинтон (штат Луизиана, США). Стрельба произошла у здания суда округа Ист-Фелисиана.