 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Установлена личность человека, устроившего стрельбу на хоккее в США

В США полиция установила личность стрелка, убившего двух человек на хоккее
Фото: CJ Gunther / Reuters
Фото: CJ Gunther / Reuters

Полиция установила личность стрелка, убившего двух человек и тяжело ранившего троих на хоккейном матче в средней школе в городе Потакет (штат Род-Айленд, США), сообщает New York Post. По данным полиции, нападавшего зовут Роберт Дорган.

«56-летний отец семейства, который застрелил членов семьи и друга семьи, а затем покончил с собой после расправы на ледовом катке в Паутакете, использовал псевдоним Роберта Эспозито», — сказала начальник полиции города Тина Гонсалвес.

При стрельбе в кампусе университета в США погибли два человека
Общество
Фото:Artiom Photo / Fotodom / Shutterstock

Инцидент произошел днем в понедельник, 16 февраля (по местному времени), на крытом катке, где должен был пройти матч школьных команд.

В январе пять взрослых и один ребенок пострадали в результате стрельбы во время парада Марди Гра в городе Клинтон (штат Луизиана, США). Стрельба произошла у здания суда округа Ист-Фелисиана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Елена Наумова
массовая стрельба США
Материалы по теме
В Портленде произошла стрельба с участием федерального агента
Политика
Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба
Свое дело
Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального Политика, 08:56
Директор-зумер — повод для проверки. Как ФНС выявляет «номиналов»Подписка на РБК, 08:52
Ирландский регулятор начал проверку соцсети X из-за дипфейков Grok Технологии и медиа, 08:41
FT узнала о стремлении Стармера ускорить рост расходов на оборону Политика, 08:41
Спецборт с российской делегацией вошел в воздушное пространство Швейцарии Политика, 08:34
«Чешский сфинкс»: как Даниэль Кретинский заработал состояние в $10 млрдПодписка на РБК, 08:32
В Свердловской области ввели режим реагирования из-за угрозы атаки БПЛА Политика, 08:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки дронов Политика, 08:19
Установлена личность человека, устроившего стрельбу на хоккее в США Общество, 08:14
Главная надежда России на золото Олимпиады. Что нужно знать о Петросян Спорт, 08:13
Суд в Москве обязал ирландскую структуру Google выплатить ₽160 млрд Технологии и медиа, 08:10
Срок — 30 апреля: ошибки в декларации о доходах, которые грозят штрафамиПодписка на РБК, 08:06
За ночь над Россией сбили 151 беспилотник Политика, 08:01
Компании начали терять интерес к упрощенкеПодписка на РБК, 08:01