При стрельбе в кампусе университета в США погибли два человека

Фото: Artiom Photo / Fotodom / Shutterstock
Фото: Artiom Photo / Fotodom / Shutterstock

Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в кампусе Университета штата Южная Каролина в США, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в апартаментах в студенческом жилом комплексе Hugine Suites на территории кампуса в городе Оранджбург. После стрельбы университет, где обучаются около 2800 студентов, на несколько часов «заблокировали» — были закрыты входы и выходы, а учащиеся и персонал остались в здании.

Информации о подозреваемом, отмечает телеканал, пока нет. Личности погибших и состояние раненого пока также не подтверждены.

В связи с трагедией занятия были отменены.

При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек
Политика

Ранее, 11 февраля, в библиотеке средней школы Тамблер-Ридж в Британской Колумбии 18-летний Джесси Ван Рутселаар открыл огонь по учащимся и персоналу. В результате погибли восемь человек, включая учительницу и пятерых школьников. После нападения нападавший покончил с собой.

Вскоре силовики сообщили о многочисленных вызовах в дом злоумышленника из-за проблемам с его психическим здоровьем.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
стрельба Университет США погибшие
