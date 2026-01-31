 Перейти к основному контенту
Общество
0

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана

Пять взрослых и один ребенок пострадали в результате стрельбы во время парада Марди Гра в городе Клинтон, расположенный в штате Луизиана, сообщает New York Post со ссылкой на заявления местных властей.

Стрельба произошла 31 января у здания суда округа Ист-Фелисиана. По данным издания, пять человек получили ранения, ребенок находится в критическом состоянии.

Полицейские задержали одного подозреваемого. В данный момент правоохранители ведут поиски автомобиля, который, по предварительной информации, был причастен к преступлению.

Местный житель рассказал телеканалу WBRZ 2, что после стрельбы парад Марди Гра отменили. По данным телеканала, всем участникам шествия разрешили покинуть район.

Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось
Общество

В середине декабря 2025 года возле кампуса университета Брауна в Род-Айленде произошла стрельба. В результате пострадали девять человек, двое — погибли. По словам президента университета Кристины Паксон, все раненые, за исключением одного человека, были студентами.

Анастасия Карева
