При стрельбе во время школьного матча в Род-Айленде погибли двое

При стрельбе на школьном хоккейном матче в США погибли два человека

В США два человека погибли в результате стрельбы во время хоккейного матча на арене Lynch Arena в городе Потакет (штат Род-Айленд), еще трое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, сообщает телеканал WPRI-TV со ссылкой на местные власти. По данным полиции, погиб также предполагаемый стрелок.

Инцидент произошел днем в понедельник, 16 февраля (по местному времени), на крытом катке, где должен был пройти матч школьных команд. Начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес заявила, что, по предварительной версии, речь идет о семейном конфликте; среди погибших как минимум одна женщина. Второй пострадавший, получивший смертельные ранения, умер в больнице.

По данным властей, все школьники, присутствовавшие на игре, находятся в безопасности.

13 февраля в кампусе Университета штата Южная Каролина в США произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще один получил ранения.

Инцидент произошел в апартаментах студенческого жилого комплекса Hugine Suites на территории кампуса в городе Оранджбург. После случившегося университет, где обучаются около 2,8 тыс. студентов, на несколько часов переводили в режим блокировки: входы и выходы закрыли, студентам и сотрудникам предписали оставаться в помещениях.

Информация о подозреваемом не приводится. Занятия в университете отменены.