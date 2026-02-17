В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Уфы ограничил прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях написали в 5:48 мск.
Менее часа назад, в 5:06 мск, полеты временно приостановили в воздушной гавани Ижевска.
На момент публикации ограничения также действуют в аэропортах Нижнекамска, Казани, Сочи, Тамбова, Краснодара и Геленджика (в дополнение к действующему NOTAM).
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Минувшей ночью на Кубани из-за падения обломков дрона пострадали два человека в поселке Ильском Северского района, их госпитализировали.
Также упавшие фрагменты беспилотников повредили четыре частных дома, в двух из них начался пожар. Тушением занимаются пожарные расчеты.
