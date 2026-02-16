Вслед за Геленджиком и Краснодаром для полетов закрыли аэропорт Сочи

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Мэр Сочи Андрей Прошунин написал об угрозе БПЛА на территории региона в телеграм-канале. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Утром 15 февраля Росавиация сняла предыдущие ограничения в трех аэропортах Кубани, включая Сочи. Из-за них в аэропорту региона были задержаны 14 рейсов. К вечеру количество сократилось вдвое.