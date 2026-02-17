 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ижевска приостановил прием и выпуск рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях написали в 5:06 мск.

Также Росавиация сообщила о снятии ограничений в воздушной гавани Пензы и Ульяновска — о возобновлении полетов написали в 4:57и 5:16 мск.

Два человека пострадали в кубанском поселке из-за обломков дронов
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

С вечера 16 февраля также приостановили полеты воздушные гавани Казани, Нижнекамска, Тамбова, Сочи, Краснодара и Геленджика (в дополнение к действующему NOTAM) — на момент публикации в них продолжают действовать ограничения.

Минувшей ночью на Кубани из-за падения осколков дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района, их госпитализировали. Также упавшие обломки повредили четыре частных дома, два из них загорелись. Тушением занимаются пожарные расчеты.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ижевск аэропорты ограничения Росавиация
