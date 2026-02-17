Два человека пострадали в кубанском поселке из-за обломков дронов

В Краснодарском крае из-за падения фрагментов беспилотников пострадали два человека в поселке Ильском Северского района, сообщил в телеграм-канале региональный оперштаб.

«Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — уточнили в оперштабе.

Также упавшие осколки дронов повредили четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание. Тушением занимаются пожарные расчеты.

В ночь на 17 января оперштаб Краснодарского края сообщал об отражении атаки дронов. Сирены системы оповещения включали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе.

Пострадавших и повреждений не было. Осколки беспилотников упали в нескольких районах Кубани, вдалеке от жилых домов. Количество уничтоженных или подавленных дронов оперштаб не сообщил.