Военная операция на Украине
В Польше спрогнозировали рост преступности после конца боев на Украине

Военная операция на Украине

Польская полиция ожидает рост преступной активности в стране после завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Wyborcza заявил главный комиссар полиции Польши генерал Марек Боронь.

По его словам, после завершения боевых действий многие бывшие солдаты могут оказаться на территории Польши, а криминальные круги, в свою очередь, будут заинтересованы в современном оружии. 

Боронь подчеркнул, что польские правоохранители также координируют работу с украинскими службами в борьбе с наркотрафиком. «Сегодня создается много наркобизнесов. Мы их ликвидируем в Польше, а украинские службы ликвидируют на своей территории по информации, которую передает им польская полиция», — сказал он.

По мнению главы полиции, подготовка к возможному росту преступности позволяет снизить риски для национальной безопасности и общественного порядка в стране.

В Польше за последние два года выросло число преступлений против украинцев на почве ксенофобии, расизма и религиозной нетерпимости, сообщил в ноябре Onet со ссылкой на данные местной полиции.

Наибольшее число преступлений связано с угрозами, физическим или психологическим насилием и разрушением имущества.

В январе 2025 года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об усталости жителей страны из-за конфликта на Украине и размещения беженцев в Польше, в том числе в дорогих отелях. По данным правительства, на февраль 2025 года в Польше проживали около 1,55 млн граждан Украины, большинство из которых находились под временной защитой.

Плугина Ирина
Польша полиция преступность Украина конфликт
