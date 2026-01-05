 Перейти к основному контенту
Туск заявил, что Европе конец, если она не вооружится

Премьер-министр Польши Туск: Европе конец, если она не вооружится
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу продолжать вооружаться. По его словам, никто — «ни враги, ни союзники» — не воспримет ее всерьез, если она будет уязвимой и разделенной.

«Это уже ясно. Мы должны наконец поверить в свою силу, должны продолжать вооружаться, оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. В противном случае — нам конец», — написал он в соцсети X.

Генсек НАТО Марк Рютте минувшим летом, ссылаясь на заявление начальника генштаба ФРГ и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщал, что Россия может атаковать альянс через пять лет.

Кремль объяснил, зачем НАТО изображает Россию как «исчадие ада»
Политика
Дмитрий Песков

Москва неоднократно заявляла, что сам альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин назвал «невероятной ложью» и «бредом». В Кремле отмечали, что предупреждения о «возможном нападении» стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы — «не мы угрожаем — нам угрожают». Президент Владимир Путин прокомментировал доклад, указав, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

