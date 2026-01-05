Туск заявил, что Европе конец, если она не вооружится
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу продолжать вооружаться. По его словам, никто — «ни враги, ни союзники» — не воспримет ее всерьез, если она будет уязвимой и разделенной.
«Это уже ясно. Мы должны наконец поверить в свою силу, должны продолжать вооружаться, оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. В противном случае — нам конец», — написал он в соцсети X.
Генсек НАТО Марк Рютте минувшим летом, ссылаясь на заявление начальника генштаба ФРГ и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщал, что Россия может атаковать альянс через пять лет.
Москва неоднократно заявляла, что сам альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин назвал «невероятной ложью» и «бредом». В Кремле отмечали, что предупреждения о «возможном нападении» стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.
В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы — «не мы угрожаем — нам угрожают». Президент Владимир Путин прокомментировал доклад, указав, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах