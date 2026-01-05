Туск заявил, что Европе конец, если она не вооружится

Дональд Туск (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу продолжать вооружаться. По его словам, никто — «ни враги, ни союзники» — не воспримет ее всерьез, если она будет уязвимой и разделенной.

«Это уже ясно. Мы должны наконец поверить в свою силу, должны продолжать вооружаться, оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. В противном случае — нам конец», — написал он в соцсети X.

Генсек НАТО Марк Рютте минувшим летом, ссылаясь на заявление начальника генштаба ФРГ и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщал, что Россия может атаковать альянс через пять лет.

Москва неоднократно заявляла, что сам альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин назвал «невероятной ложью» и «бредом». В Кремле отмечали, что предупреждения о «возможном нападении» стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы — «не мы угрожаем — нам угрожают». Президент Владимир Путин прокомментировал доклад, указав, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.