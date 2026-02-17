Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Ученые уточнили, что степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась с G1 до G2 по пятибалльной шкале, где G1 соответствует слабым бурям, а G5 — экстремально сильным.

Магнитные бури классифицируют по пятибалльной системе, где при уровне G1 возможны слабые помехи радиосвязи; при G2 вероятны более заметные сбои высокочастотной связи и навигации и локальные проблемы у спутниковых сервисов; G3 может приводить к ухудшению связи и навигации и повышенным рискам для энергосистем; при G4 возрастает вероятность нарушений в энергосетях и устойчивых проблем со связью и спутниковыми системами; G5 связан с риском масштабных сбоев энергоснабжения и существенных нарушений связи и навигации, при этом полярные сияния наблюдаются на более низких широтах, чем обычно.

Ранее, в ночь на 15 февраля, на Земле произошла вторая февральская магнитная буря. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН тогда сообщила, что пик пришелся примерно на 5:00 мск, интенсивность достигла G1.3.

Бурю связали с крупной корональной дырой на Солнце, расположенной напротив Земли; геомагнитные возмущения начались примерно на сутки раньше прогноза.

5 февраля фиксировались бури планетарного масштаба уровня G1, тогда допускался рост до G2–G3 на фоне высокой солнечной активности и после вспышки класса X8.1, произошедшей 2 февраля.