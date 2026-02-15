На Земле началась вторая магнитная буря февраля
На Земле ночью началась вторая февральская магнитная буря, пик которой пришелся примерно на 5:00 мск и достиг уровня G1.3. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По данным лаборатории, буря пока находится в диапазоне от слабой до средней. Ее связывают с крупной корональной дырой на Солнце, расположенной напротив Земли. Возмущения начались примерно на сутки раньше ожидаемого времени.
В лаборатории отметили, что период геомагнитных возмущений может продлиться до двух суток, но воздействие будет неравномерным.
«Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным», — говорится в сообщении.
На фоне возмущений ночью выросла яркость полярных сияний — индекс интенсивности в пике достигал 8,6 из 10 баллов.
5 февраля на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба — тогда уровень оценивали как G1, при этом в течение суток допускали рост до G2–G3. В ИКИ РАН поясняли, что бури стали общей реакцией магнитосферы на высокую солнечную активность, а спусковым фактором был приход края плазменного облака, выброшенного 2 февраля во время солнечной вспышки класса X8.1.
