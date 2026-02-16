Мошенники начали предлагать уборку снега и исчезать после предоплаты

Мошенники начали использовать аномальные снегопады и повышенный спрос на снегоуборочную технику, размещая в соцсетях и мессенджерах объявления об услугах по уборке и вывозу снега для получения предоплаты, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В подобных предложениях о помощи в уборке снега злоумышленники направляют клиентам поддельные документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и ее госномера.

«После получения предоплаты связь прекращается, аккаунты и телефоны блокируются. По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей», — предупредила Волк.

Для снижения рисков МВД рекомендовало проверять контрагентов по Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), подписывать документы при личной встрече, перечислять аванс только после заключения договора и использовать безопасные способы расчетов, включая аккредитив или оплату по факту выполненных работ.

Ранее ведомство предупредило, что мошенники скорректировали схему обмана под видом курьерской доставки и стали активнее использовать персональные данные предполагаемых отправителей.

По данным полиции, злоумышленники звонят жертвам, представляясь родственниками, и для убедительности называют личные сведения — имя и фамилию, город, а также могут ссылаться на фотографии из соцсетей. Цель таких звонков — получить у человека код из СМС, который дает доступ к учетной записи на «Госуслугах», а затем — к данным банковских карт, счетов и другой персональной информации.

В МВД рекомендуют не вступать в разговор с «курьерами» и «службами доставки», а при сомнениях напрямую связаться с родственником и уточнить, действительно ли он отправлял посылку.