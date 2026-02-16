 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники начали предлагать уборку снега и исчезать после предоплаты

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники начали использовать аномальные снегопады и повышенный спрос на снегоуборочную технику, размещая в соцсетях и мессенджерах объявления об услугах по уборке и вывозу снега для получения предоплаты, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В подобных предложениях о помощи в уборке снега злоумышленники направляют клиентам поддельные документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и ее госномера.

«После получения предоплаты связь прекращается, аккаунты и телефоны блокируются. По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей», — предупредила Волк.

Для снижения рисков МВД рекомендовало проверять контрагентов по Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), подписывать документы при личной встрече, перечислять аванс только после заключения договора и использовать безопасные способы расчетов, включая аккредитив или оплату по факту выполненных работ.

Мошенники начали использовать телефоны россиян в качестве банковских карт
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее ведомство предупредило, что мошенники скорректировали схему обмана под видом курьерской доставки и стали активнее использовать персональные данные предполагаемых отправителей.

По данным полиции, злоумышленники звонят жертвам, представляясь родственниками, и для убедительности называют личные сведения — имя и фамилию, город, а также могут ссылаться на фотографии из соцсетей. Цель таких звонков — получить у человека код из СМС, который дает доступ к учетной записи на «Госуслугах», а затем — к данным банковских карт, счетов и другой персональной информации.

В МВД рекомендуют не вступать в разговор с «курьерами» и «службами доставки», а при сомнениях напрямую связаться с родственником и уточнить, действительно ли он отправлял посылку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Плугина Ирина
МВД мошенники уборка снега Ирина Волк
Материалы по теме
В МВД предупредили о краже мошенниками аккаунтов на маркетплейсах
Технологии и медиа
МВД назвало кражу самым частым преступлением в России
Общество
В Т-Банке рассказали о переломе ситуации с телефонным мошенничеством
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Российская делегация вылетела на трехсторонние переговоры в Женеву Политика, 23:39
Мошенники начали предлагать уборку снега и исчезать после предоплаты Общество, 23:30
Зеленский ввел санкции против Дворковича и девяти российских спортсменов Спорт, 23:16
Белый дом фразой про жертву и охотника поздравил Трампа с праздником Политика, 23:07
«Люблю запах напалма поутру». Какими ролями прославился Роберт Дюваль Общество, 22:55
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для прессы Политика, 22:52
Суд взыскал с Google Ireland более ₽160 млрд в пользу российской «дочки» Бизнес, 22:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вслед за Геленджиком и Краснодаром для полетов закрыли аэропорт Сочи Политика, 22:35
Bloomberg узнал об участии фирм Маска в секретном тендере на рой дронов Технологии и медиа, 22:29
Мосгорсуд вернул Центру Рерихов 272 конфискованные картины Общество, 22:21
Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic Политика, 22:17
Тутберидзе заявили тренером Петросян на Олимпийских играх в Италии Спорт, 22:06
Венгерская MOL обратилась к властям из-за остановки поставок по «Дружбе» Политика, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52