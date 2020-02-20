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Главы крупнейших музеев написали Путину о проблемах с наследием Рерихов

Директора главных российских музеев попросили Владимира Путина разобраться в ситуации с наследием Рерихов. Причиной их обращения стал конфликт вокруг экспозиции художественного наследия этой семьи на ВДНХ
Музей Рерихов на ВДНХ (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Почему музейщики просят вмешаться Кремль

Главы крупнейших российских музеев обратились с письмами (есть у РБК) к президенту Владимиру Путину, помощнику главы государства Владимиру Мединскому и руководителю администрации президента Антону Вайно, в которых просят «провести комплексную оценку ситуации», сложившейся вокруг художественного наследия Рерихов, и «оказать содействие в ее разрешении».

Направленные в феврале письма подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак, руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие — всего 13 человек.

По мнению авторов письма, Международный центр Рерихов, Национальный рериховский комитет и другие общественные организации «начинают диктовать свои, зачастую дилетантские и непрофессиональные условия по хранению и экспонированию произведений Рерихов», рассказал РБК один из подписантов, генеральный директор Музея Востока Александр Седов.

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В письме помощнику президента Пиотровский сообщил о создании комиссии, которая будет заниматься сохранением рериховского наследия. Как рассказала РБК Марина Лошак, комиссия, в которую вошли директора и главные хранители музеев, а также реставраторы, выработает рекомендации по работе с коллекцией и ее экспонированию. «В ситуации с наследием Рерихов действительно есть проблемы технического свойства, но Минкульт выделил деньги на их разрешение», — добавила она.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову по поводу обращений глав музеев.

Николай Рерих и его наследие

Международный центр Рерихов с середины 1990-х годов занимал построенную в XVII веке усадьбу Лопухиных — бывшее поместье Григория Потемкина. Здание было передано центру в аренду на 49 лет, а в 2014 году московские власти дали ему право безвозмездного пользования строениями усадьбы. Там экспонировалась коллекция Рерихов, переданная центру сыном художника Святославом Рерихом. Однако через год усадьба была передана в федеральную собственность (Росимуществу), затем — Музею Востока. Летом 2019 года права на усадьбу перешли ГМИИ им. Пушкина.

При этом Международному центру Рерихов угрожает ликвидация из-за невыплаты налогов на сумму 45 млн руб., говорит заместитель гендиректора Общественного музея Рериха Павел Журавихин. По его словам, приставы не дают центру возможности погасить задолженность, продав часть имущества, в том числе принадлежащие ему картины, которые находятся под арестом. «Центру фактически создают ситуацию принудительного банкротства», — уверен Журавихин.

Музей и институт семьи Рерихов (Фото: Shakko / wikimedia.org)

Чем недовольна «рериховская общественность»

В 2017 году художественная коллекция Международного центра Рерихов перешла в федеральную собственность — к Музею Востока, а в 2019 году ее экспонирование началось на ВДНХ. Однако это вызвало возражения центра, обусловленные условиями экспонирования, и в ноябре 2019 года Генпрокуратура начала проверку по его обращению. «Они жаловались на то, что температурные и влажностные режимы в павильоне не соответствуют необходимым требованиям», — рассказал собеседник РБК в музейной отрасли. Представители центра настаивали на том, что наследие художника необходимо вернуть центру и экспонировать в усадьбе Лопухиных.

В усадьбе условия для экспонирования картин были неподходящими, сказал РБК глава Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) Дмитрий Антонов. ГосНИИР проводил оценку помещений и павильона ВДНХ, и усадьбы. По словам Антонова, в особняке «вообще ничего выставлять нельзя сейчас». «Это здание XVII—XVIII веков, без гидроизоляции, там плесень, грибок, оно требует серьезной, многолетней, комплексной реставрации, — считает он. — На ВДНХ условия лучше, хотя и они от идеальных далеки».

Павел Журавихин пояснил РБК, чем были вызваны протесты центра. «Там [на ВДНХ] не музей, а склад, картины висят как ковер, гибнут там, — заявил он. — Они осыпаются, картина «Весть Шамбалы» висит рядом с дверью, которая открывается на улицу, полотно страдает из-за перепада температур».

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По словам Антонова, в павильоне «Здравоохранение» на ВДНХ нет резких перепадов температуры и влажности. «Рано пока говорить, чем закончится экспонирование там, потому что еще даже года не прошло с того момента, как картины там выставлены, — сказал Антонов. — Мы мониторим ситуацию очень серьезно, и в этом помещении — на ВДНХ — есть что улучшать».

Авторы письма президенту утверждают, что мнение Международного центра Рерихов о небрежном отношении к коллекции не соответствует действительности. «К наследию Рерихов нужно подойти столь же профессионально и бережно, как к наследию любого крупного художника. Но значит ли это, что на людей, которые могут и должны профессионально решать эту задачу, могут оказывать давление люди непрофессиональные, далекие от реальной музейной практики?» — сказала РБК Марина Лошак.

Александр Седов подчеркнул, что никаких изменений в сохранности картин, экспонируемых на ВДНХ, на данный момент не выявлено. Результаты проверки Генпрокуратуры ему неизвестны, но, судя по промежуточным оценкам пожарного контроля и Роспотребнадзора, «никаких глобальных проблем» нет.

Причиной для обращения к руководству страны стала «некоторая нервозность коллектива» музейщиков, которые работают с наследием Рерихов, говорит Седов. «Нас преследуют с ноября месяца, работать в таких условиях довольно сложно, а в целом ситуация продолжается лет 25, — сказал он. — Это пора заканчивать».

Какова позиция Министерства культуры

Новый министр культуры Ольга Любимова 18 февраля не исключила, что коллекция Рерихов может вернуться в усадьбу Лопухиных. Но сначала будет проведена дополнительная экспертиза здания. Она будет завершена 25 февраля.

«Должна быть очень взвешенная экспертная оценка, в том числе и по тому, в каком состоянии сейчас находится коллекция Рерихов на ВДНХ», — сказала министр, добавив, что принципиальной позиции министерства о размещении картин пока нет.

По словам Любимовой, министерство предложило «рериховской общественности» семь других особняков в Москве для размещения коллекции. Но они отказались от всех предложенных вариантов.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Полина Химшиашвили, Иван Кравчук
Теги: Николай Рерих, Минкульт, Михаил Пиотровский, Лошак, Владимир Мединский
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