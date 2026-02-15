На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м

Пожар в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, возникший при падении обломков БПЛА, охватил 2,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба оперштаба Кубани.

«По состоянию на 10:00 15 февраля это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. К тушению пожара привлекли 165 человек и 45 единиц техники.

Повреждения были зафиксированы в Сочи и в селе Юровка в Анапском районе. В Волне беспилотники повредили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Глава региона Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в поселке сложной.