На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м
Пожар в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, возникший при падении обломков БПЛА, охватил 2,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба оперштаба Кубани.
«По состоянию на 10:00 15 февраля это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. К тушению пожара привлекли 165 человек и 45 единиц техники.
Минувшей ночью Краснодарский край подвергся атаке дронов. Ранения получили не менее двух человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Повреждения были зафиксированы в Сочи и в селе Юровка в Анапском районе. В Волне беспилотники повредили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Глава региона Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в поселке сложной.
