Военная операция на Украине⁠,
0

На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м

Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, возникший при падении обломков БПЛА, охватил 2,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба оперштаба Кубани.

«По состоянию на 10:00 15 февраля это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. К тушению пожара привлекли 165 человек и 45 единиц техники.

Губернатор рассказал о последствиях массированной ночной атаки на Кубань
Политика

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся атаке дронов. Ранения получили не менее двух человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Повреждения были зафиксированы в Сочи и в селе Юровка в Анапском районе. В Волне беспилотники повредили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Глава региона Вениамин Кондратьев назвал ситуацию в поселке сложной.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Краснодарский край атака дронов беспилотники пожар
