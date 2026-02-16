 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву

Российские переговорщики прилетят в Женеву рано утром 17 февраля
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
Отель &laquo;Интерконтиненталь&raquo; в Женеве, где&nbsp;пройдет новый раунд переговоров
Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Делегация российских переговорщиков прибудет в Женеву рано утром во вторник, 17 февраля. Об этом сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Прибытие делегации ожидается около шести утра по местному времени (8:00 мск). На следующий день, в среду, 18 февраля, запланирован вылет делегации из Женевы.

Рябков раскрыл указания для российской делегации в Женеве
Политика
Сергей Рябков

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в ООН сообщало, что на переговорах в Женеве ожидается обсуждение ключевых параметров урегулирования, в том числе военных, политических и гуманитарных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве не будет европейцев. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, между представителями России, США, Украины.

Швейцария принимает переговоры по просьбе обеих сторон. При этом, по информации ТАСС, страна взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15–20 человек — решение связано с большим количеством тем для обсуждения.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Валерия Антонова
Переговоры Женева украинский конфликт
