«Туту»: поток желающих отметить Новый год в России иностранцев вырос на 16%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новогодние праздники в России в этом году посетили на 16% больше иностранных туристов, чем в прошлом году, основная часть приезжала из Белоруссии, стран ближнего зарубежья, а также Турции и Китая. Об этом РБК сообщила пресс-служба онлайн-сервиса путешествий «Туту».

Иностранцы в новогодние праздники путешествовали в основном на поездах (42%) и самолетах (34%). Автобус выбрали в качестве средства передвижения 24% иностранных гостей.

Москва в этом году приняла почти на треть (27%) больше иностранных туристов, чем на прошлогодние праздники. В полтора раза вырос спрос среди иностранцев на поездки на праздники в Новосибирскую область — на 51%, а в Свердловскую область и Краснодарский край в этом году приехало на треть больше иностранных туристов.

Самая большая доля иностранных туристов — 71% — выбрали для новогодних праздников Москву. Каждый седьмой (14%) отдал предпочтение Санкт-Петербургу. В топ-3 по посещению вошел также Краснодарский край.

В этом году на новогодние праздники в Россию стали на треть чаще приезжать граждане стран СНГ — Узбекистана, Киргизии, Грузии и других, а также Турции. Но при этом меньше туристов прибыли из стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы. Снижение спроса на отдых в России также наблюдается у жителей Азербайджана — он упал на 19%.

РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы
Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Ранее в феврале в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на статистику Погранслужбы ФСБ, сообщили, что в 2025 году больше половины турпотока в Россию пришлось на граждан Китая, а наибольший прирост показали Саудовская Аравия, Вьетнам, Оман и Индия.

Число прибывших в Россию иностранцев с целью туризма в 2025 году составило 1,6 млн, что на 4,5% больше, чем годом ранее, однако темпы прироста снизились — в 2024-м рост превысил 134%, добавили в РСТ.

