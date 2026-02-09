РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы

Лидером по числу приезжающих в Россию туристов остается Китай, но наибольший прирост показывают ближневосточные и другие азиатские страны — Вьетнам, Оман, Индия и Саудовская Аравия. Выросло и число туристов из ряда стран Европы

В прошлом году больше половины турпотока в Россию пришлось на граждан Китая, а наибольший прирост показали Саудовская Аравия, Вьетнам, Оман и Индия, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на статистику Погранслужбы ФСБ.

Статистика погранслужбы ФСБ учитывает количество пересечений гражданами государственной границы в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). По методологии, если один и тот же иностранец за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал границу.

В целом число прибытий в Россию иностранцев с целью туризма в 2025-м составило 1,6 млн, что на 4,5% больше, чем годом ранее, однако темпы прироста снизились — в 2024-м рост превысил 134%, отметили в РСТ. Всего иностранные граждане за прошлый год совершили 15,6 млн поездок в Россию — на 6,9% меньше, чем в 2024-м.

Больше половины прибытий с целью туризма — 834,5 тыс. — пришлось на граждан Китая. Однако по сравнению с прошлым годом их число уменьшилось на 1,6%. Наибольший прирост поездок в Россию показали Вьетнам (142,1%, до 11,5 тыс. прибытий), Оман (106,8%, до 18,5 тыс.), Белоруссия (80,9%, до 19,1 тыс.), Индия (66%, до 38,5 тыс.) и Саудовская Аравия (35,8%, до 74,9 тыс. въездов).

Рост турпотока из стран Персидского залива в РСТ связали с увеличением числа прямых рейсов в Россию, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург.

В РСТ рассказали, что страны Ближнего Востока остаются драйверами спроса в туризме, однако они показывают разную динамику. Так, поток туристов из Ирана снизился на 35,9%, из Катара — на 19%, из Бахрейна и ОАЭ — почти на 10%. В ассоциации это связывают с напряженностью в регионе.

Также выросли турпотоки из некоторых европейских стран, например, число прибытий граждан Италии увеличилось на 33,6%, из Франции — на 23,5%. «Но в абсолютных цифрах это примерно 10% от прежнего потока. <...> Хотя этот рост — с очень низкой базы, туроператоры и туристы в этих странах с нетерпением ждут отмены санкций», — отметили в РСТ.