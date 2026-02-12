Египет и ОАЭ стали самыми популярными направлениями для туристов на праздники

Стали известны два главных направления у туристов на праздниках

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Египет, ОАЭ и Таиланд стали наиболее предпочтительными направлениями для отдыха на февральских и мартовских праздничных днях. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, статистика есть в распоряжении РБК.

Около половины всех бронирований пришлись на Египет и ОАЭ (47,8). Также в топе оказались Вьетнам и Таиланд.

Средний чек путешествия в Египет составил 187 тыс. руб. на двоих. Совокупный чек на все праздники чуть выше — около 207 тыс. руб. Его цена выше стоимости средней зимней поездки на 7,3%.

Дешевле всего туристам обойдется поездка на 14 февраля — 184 тыс. руб. в среднем. Аналитики считают, что это связано с отсутствием официальных выходных в эти дни. Заграничный отдых 23 февраля и 8 марта будет дороже: 227 тыс. руб. составит стоимость поездки 23 февраля и почти 212 тыс. руб. — 8 марта.

Самым дешевым направлением для путешествий стали российские курорты — средний чек составил 74 тыс. руб. Наиболее дорогими оказались поездки на Кубу — путешествие туда стоит почти 295 тыс. руб. на двоих.

Спрос на отдых за рубежом в предстоящем весенне-летнем сезоне также вырос. Объем бронирований за границей по акциям раннего бронирования вырос почти в три раза относительно 2025 года. Если говорить о периоде с 2020 года, то цифры с тех пор стали рекордными.

Наибольшую активность в бронированиях проявляют туристы, которые планируют отдыхать без помощи туроператора. Мотивацией для такого спроса стало появление новых направлений, стабильные рейсы на популярные курорты и укрепление рубля. Последний фактор позволяет людям не ждать «горящих туров», а заранее бронировать отели.

Безусловным лидером зарубежных бронирований остается Турция: за январь—ноябрь 2025 года ее посетили 6,67 млн россиян. В 2026 году ожидается рост в 5–10% на туристическом рынке. Также популярность сохранили ОАЭ и Египет.