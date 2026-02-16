Автор проекта о пошлинах в 500% обсудил с Зеленским закупки Patriot
Украина планирует приобрести ракеты к системам ПВО Patriot за счет замороженных российских активов. Такую возможность президент страны Владимир Зеленский обсудил на встрече с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаузом, сообщил украинский лидер в своем телеграм-канале.
«Мы обсудили перспективы использования замороженных российских активов на закупку ракет к «Патриотам» [зенитно-ракетный комплекс Patriot]», — заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что Киев не видит других инструментов влияния на Москву, кроме давления. «Сейчас в сенате есть важный санкционный законопроект, и рассчитываем, что он сработает», — сказал он.
Ричард Блюменталь выступает одним из авторов законопроекта, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, если та не согласится на длительный мир с Украиной. Документ был представлен на рассмотрение в сенат США в апреле 2025 года. Он также предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и другие товары.
В конце января американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жестких пошлин против покупателей российской нефти. По его словам, республиканец может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
