Военная операция на Украине⁠,
0

ВСУ за раз израсходовали половину месячного выпуска ракет для Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Peter Mueller / Getty Images
Фото: Peter Mueller / Getty Images

Украина при попытке отражения «последнего большого удара» выпустила 25 ракет РАС-3, используемых ЗРК Patriot — при этом США могут производить только 55 единиц в месяц. Об этом замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского полковник ВСУ Павел Палиса заявил изданию «Левый берег».

«Но за один удар вылетели 25 ракет PAC-3. Напомню, возможности производства американской стороны — 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год. Представьте, какие это объемы в денежных средствах и времени», — сказал он.

Палиса также заявил, что ни в одной стране Европы «нет такой мощной ПВО», как на Украине, «при всех проблемах и недостатках». При этом он добавил, что у Украины есть «две основные потребности» в военной помощи — обеспечение ПВО и «все, что нужно для контроля малого неба».

Глава Нацполиции Украины заявил о нежелании большинства идти в ВСУ
Политика
Иван Выговский

«Дроны сейчас рулят полем боя. Чтобы получить на поле боя преимущество, нужно развивать беспилотную составляющую», — пояснил Палиса.

В соответствии с планом, представленным президентом США Дональдом Трампом в июле, европейские страны согласились поставлять оружие Украине, одновременно закупая новое у США для пополнения своих арсеналов.

Россия последовательно выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» ради продолжения конфликта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

