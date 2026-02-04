ВСУ за раз израсходовали половину месячного выпуска ракет для Patriot
Украина при попытке отражения «последнего большого удара» выпустила 25 ракет РАС-3, используемых ЗРК Patriot — при этом США могут производить только 55 единиц в месяц. Об этом замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского полковник ВСУ Павел Палиса заявил изданию «Левый берег».
«Но за один удар вылетели 25 ракет PAC-3. Напомню, возможности производства американской стороны — 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год. Представьте, какие это объемы в денежных средствах и времени», — сказал он.
Палиса также заявил, что ни в одной стране Европы «нет такой мощной ПВО», как на Украине, «при всех проблемах и недостатках». При этом он добавил, что у Украины есть «две основные потребности» в военной помощи — обеспечение ПВО и «все, что нужно для контроля малого неба».
«Дроны сейчас рулят полем боя. Чтобы получить на поле боя преимущество, нужно развивать беспилотную составляющую», — пояснил Палиса.
В соответствии с планом, представленным президентом США Дональдом Трампом в июле, европейские страны согласились поставлять оружие Украине, одновременно закупая новое у США для пополнения своих арсеналов.
Россия последовательно выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» ради продолжения конфликта.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
