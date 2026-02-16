 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Нетаньяху назвал условия для сделки с Ираном

Премьер считает, что сделка должна включать вывоз всего обогащенного урана и отсутствие возможностей его обогащения, а также решение вопроса о баллистических ракетах и демонтаж «оси террора»
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Потенциальная сделка с Ираном должна включать ряд элементов, которые бы обеспечивали не только безопасность для Израиля, но и для США, а также всего мира, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает местная газета «Макор Ришон».

Основную часть своей речи Нетаньяху посвятил переговорам между Вашингтоном и Тегераном. Он отметил, что относится к любому соглашению с Ираном «со скептицизмом», потому что Тегеран «лжет и обманывает».

«Если мы хотим достичь соглашения, оно должно включать ряд ключевых элементов — элементов, которые, по нашему мнению, жизненно важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира», — сказал Нетаньяху.

Среди условий он назвал, в первую очередь, вывоз всего обогащенного урана из Ирана, а также отсутствие возможностей для обогащения.

«Не просто приостановка обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, которые позволяют обогащать уран в принципе. В-третьих, необходимо решить вопрос с баллистическими ракетами. Существует ограничение в 300 километров в рамках режима РКРТ (Режим контроля за ракетными технологиями. — РБК), которого Иран должен придерживаться <...> В-четвертых, необходимо демонтировать так называемую «ось террора» Ирана. Она серьезно повреждена, но все еще существует и продолжает попытки восстановления — точно так же, как это делает сам Иран», — подчеркнул премьер.

CBS узнала, что Трамп поддержит удары Израиля по ядерной программе Ирана
Политика
Дональд Трамп

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп заверил Нетаньяху в поддержке США израильских ударов по иранской программе создания баллистических ракет, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто.

До этого Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами» в случае срыва сделки с США. Президент также призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, которое исключает наличие ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае страну ждет «гораздо более мощная» атака, чем летом 2025 года.

В середине июня 2025 года Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. По его словам, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иранские власти заявляли о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. 13 июня 2025 года Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

Полина Харчевникова
