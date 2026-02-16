Нетаньяху назвал условия для сделки с Ираном
Потенциальная сделка с Ираном должна включать ряд элементов, которые бы обеспечивали не только безопасность для Израиля, но и для США, а также всего мира, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает местная газета «Макор Ришон».
Основную часть своей речи Нетаньяху посвятил переговорам между Вашингтоном и Тегераном. Он отметил, что относится к любому соглашению с Ираном «со скептицизмом», потому что Тегеран «лжет и обманывает».
«Если мы хотим достичь соглашения, оно должно включать ряд ключевых элементов — элементов, которые, по нашему мнению, жизненно важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира», — сказал Нетаньяху.
Среди условий он назвал, в первую очередь, вывоз всего обогащенного урана из Ирана, а также отсутствие возможностей для обогащения.
«Не просто приостановка обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, которые позволяют обогащать уран в принципе. В-третьих, необходимо решить вопрос с баллистическими ракетами. Существует ограничение в 300 километров в рамках режима РКРТ (Режим контроля за ракетными технологиями. — РБК), которого Иран должен придерживаться <...> В-четвертых, необходимо демонтировать так называемую «ось террора» Ирана. Она серьезно повреждена, но все еще существует и продолжает попытки восстановления — точно так же, как это делает сам Иран», — подчеркнул премьер.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп заверил Нетаньяху в поддержке США израильских ударов по иранской программе создания баллистических ракет, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто.
До этого Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами» в случае срыва сделки с США. Президент также призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, которое исключает наличие ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае страну ждет «гораздо более мощная» атака, чем летом 2025 года.
В середине июня 2025 года Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целями ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. По его словам, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.
Иранские власти заявляли о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем. 13 июня 2025 года Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.
В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.
