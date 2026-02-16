 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Незарегистрированная группа туристов в ХМАО отказалась от помощи

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Тринадцать туристов, которые запрашивали помощь в эвакуации в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, вышли на связь и сообщили, что не нуждаются в помощи, сообщил региональный главк МЧС, передает «РИА Новости».

«С ними все в порядке, двигаются по своему маршруту. С ними связались, они сказали, что в помощи не нуждаются. Передали информацию», — сказали в ведомстве.

Пропавший в тайге уралец рассказал о схватке с волками
Life
Федор Медведев с супругой

Ранее агентство сообщило, что группа туристов-староверов в количестве 13 человек попросила у экстренных служб помощи в эвакуации из района реки Сосьва в Березовском районе. По информации представителя экстренных служб, в составе группы — 11 женщин и двое мужчин, путешествующих на двух снегоходах с прицепами. Регистрации туристической группы в установленном порядке произведено не было.

Издание URA.ru со ссылкой на окружное МЧС сообщила, что туристы запросили помощи у спасателей, находясь в тайге: у них возникли проблемы в дороге на границе ХМАО и Свердловской области. Однако позже группа сообщила, что решила проблемы и добралась до перевалочного пункта. «Туристам удалось добраться до базы Турвак, где они сейчас и находятся», — говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года в районе поселка Кутурчин Красноярского края пропала семья — Ирина и Сергей Усольцевы вместе с дочерью. Они отправились в путь без группы и проводника из-за плохой погоды. Поиски в районе, где был зафиксирован сигнал телефона пропавших, результатов не дали и были остановлены 13 октября. 30 января 2026 года спасатели возобновили поиски. Следствие предполагает, что семья могла сорваться в скальное ущелье.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Ханты-Мансийский автономный округ туристы эвакуация МЧС
