В Азербайджане объявят приговор миллиардеру Варданяну

Сегодня, 17 февраля, Бакинский военный суд должен вынести приговор по делу бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна.

Варданяну предъявлены обвинения по более чем 40 пунктам, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

В декабре 2025 года прокурор запросил для экс-министра пожизненное лишение свободы. Варданян вину не признает. Он неоднократно указывал, что в ходе расследования азербайджанские власти допустили ряд нарушений, среди которых отказ судей предоставить ему доступ к материалам дела, рассмотрение в военном трибунале, а не в гражданском суде и «грубые ошибки» в обвинительном заключении. Судебный процесс Варданян называл «имитацией правосудия».

Экс-министр находится в бакинском СИЗО более двух лет. Он был задержан правоохранительными органами в сентябре 2023 года при попытке въехать в Армению.

В 2022–2023 годах Варданян занимал пост государственного министра республики Арцах (Нагорный Карабах). В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе, итогом которых стал полный переход спорной территории под контроль Баку.

Варданян — предприниматель и инвестор, сооснователь компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Варданяну 57 лет. Forbes оценивает состояние Варданяна и его семьи в $1,2 млрд.