В Баку запросили Варданяну пожизненный срок
На заседании в Бакинском военном суде прокурор запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна, передают Trend и Minval.
Незадолго до этого семья Варданяна опубликовала заявление, которое он планирует сделать во время последнего слова. В сообщении говорится, что Варданян не признает происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в «имитации правосудия».
«Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова», — говорится в сообщении.
Варданян также указал, что не жалеет о случившемся и всегда осознавал возможные последствия своих действий. «Я еще раз заявляю: Арцах был, есть и будет — независимо от попыток переписать историю или навязать иное толкование событий», — добавил он.
Рубен Варданян в 2022–2023 годах занимал пост государственного министра Нагорно-Карабахской республики. В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку.
Варданян был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. С тех пор он находится в СИЗО. Всего ему предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.
Судебный процесс по делу начался в Баку в январе 2025 года. Варданян неоднократно заявлял, что в ходе расследования азербайджанские власти допустили целый ряд нарушений, среди которых: рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде, отсутствие полноценного доступа к материалам дела, отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении.
Материал дополняется
