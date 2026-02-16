Во Владивостоке загорелся зоопарк

Video

На территории зоопарка «Садгород» во Владивостоке вспыхнул пожар. По информации очевидцев, возгорание началось в помещении террариума, передает VL.ru.

Пожарные прибыли на место через 15 минут после поступления сигнала тревоги, однако пламя до сих пор не удается локализовать. Для тушения огня задействовано не менее восьми единиц техники.

Местные жители и очевидцы утверждают, что помимо террариума также загорелся объект, где содержались животные. Часть питомцев удалось эвакуировать. По предварительной информации, пострадавших среди персонала и посетителей нет.

Сотрудник зоопарка рассказал изданию, что пожар начался в сарае. Огонь полностью уничтожил постройку, после чего перекинулся на дом, сейчас горит верхняя часть здания и крыша.

Как пишет телеграм-канал Mash, загорелись помещения, где содержатся обезьяны, змеи и крокодилы. Также горит вольер для енотов и страусов.

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту пожара. «По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на ул. Воровского», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Приморскому краю и в зоопарк «Садгород».