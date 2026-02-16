В «Укрпочте» пожаловались на поджоги отделений из-за рассылки повесток

Фото: Dmitry Morgan / Shutterstock

Украинцы еженедельно поджигают отделения «Укрпочты», которые власти используют для рассылки повесток, сообщил «РБК-Украина» гендиректор оператора Игорь Смелянский.

Смелянский подчеркнул, что из-за регулярных поджогов компания несет убытки «на миллионы гривен».

Он напомнил, что «Укрпочта» заключила контракт с Минобороны и получила статус военной инфраструктуры для выполнения задачи по рассылке повесток. Все военнообязанные сотрудники компании имеют защиту от мобилизации.

«Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем», — сказал Смелянский.

Ранее «Укрпочта» оказалась в центре нескольких скандалов — из-за больших затрат на новый логотип и премии руководству, а также из-за рекламы с подростками к 14 февраля.

В сентябре прошлого года «РБК-Украина» писало, что «Укрпочта» может столкнуться с дефолтом — ее убытки составили $60,6 млн.