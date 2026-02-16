 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В «Укрпочте» пожаловались на поджоги отделений из-за рассылки повесток

Фото: Dmitry Morgan / Shutterstock
Фото: Dmitry Morgan / Shutterstock

Украинцы еженедельно поджигают отделения «Укрпочты», которые власти используют для рассылки повесток, сообщил «РБК-Украина» гендиректор оператора Игорь Смелянский.

Смелянский подчеркнул, что из-за регулярных поджогов компания несет убытки «на миллионы гривен».

Он напомнил, что «Укрпочта» заключила контракт с Минобороны и получила статус военной инфраструктуры для выполнения задачи по рассылке повесток. Все военнообязанные сотрудники компании имеют защиту от мобилизации.

На Украине заявили о двукратном росте числа жалоб на ТЦК в 2025 году
Политика
Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

«Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем», — сказал Смелянский.

Ранее «Укрпочта» оказалась в центре нескольких скандалов — из-за больших затрат на новый логотип и премии руководству, а также из-за рекламы с подростками к 14 февраля.

В сентябре прошлого года «РБК-Украина» писало, что «Укрпочта» может столкнуться с дефолтом — ее убытки составили $60,6 млн.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Украина почта «Укрпочта» поджог Военная операция на Украине повестки
